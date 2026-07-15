Perangi Judi Online, OJK Minta Perbankan Segera Bangun Basis Data Daftar Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi meminta industri perbankan nasional berperan lebih aktif sebagai garda terdepan dalam memerangi judi online dan kejahatan digital.

Friderica menekankan ancaman kejahatan finansial saat ini sudah memasuki level sangat mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pimpinan perbankan mengubah paradigma dalam melihat ancaman teknologi informasi dengan mengintegrasikannya ke dalam rencana besar perusahaan.

OJK mendorong agar setiap bank mulai menaruh perhatian serius pada penguatan sistem keamanan dari sisi internal.

Friderica meminta agar manajemen risiko di bidang teknologi informasi tidak lagi dianggap sebagai urusan sampingan, melainkan menjadi pilar utama dalam operasional bank.

"Saya mengajak seluruh Bapak, Ibu semua di sini untuk menjadikan manajemen risiko IT sebagai bagian dari strategi korporasi," kata Friderica di Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

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Secara khusus, Friderica memberikan arahan kepada asosiasi perbankan untuk menjadi motor penggerak menciptakan standar praktik terbaik di seluruh industri.

Salah satu poin teknis yang ditekankan yakni pentingnya pertukaran data mengenai pola kejahatan yang terjadi di lapangan.