Perankan Dua Karakter dalam Kembar Tak Sama, Endy Arfian Ungkap Tantangannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Endy Arfian akan membintangi film drama komedi berjudul Kembar Tak Sama.

Dalam film itu, dia memerankan dua karakter, tetapi berkepribadian berbeda bernama Bimo dan Raka.

Endy Arfian mengaku peran yang bakal dilakoninya itu cukup menantang. Sebab, dia harus mempelajari dan mendalami karakter itu satu-satu.

Baca Juga: Aldi Taher Mengalami Pengalaman Aneh saat Syuting Film Mawang Jangan Sebut Namanya

"Jadi karakter Bimo dulu aku pelajari, baru aku lanjut ke karakter Raka begitu. Karena memang ada adegan-adegan yang Bimo dengan keluarganya, Raka dengan keluarganya, begitu pula dengan perjalanan percintaannya juga punya, mereka punya masing-masing begitu," kata Endy Arfian di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

"Jadi aku berusaha membedah satu per satu. Akhirnya kalau, 'oke, ini sudah oke nih, sudah enak flow-nya,' akhirnya aku kunci, akhirnya aku mempelajari hal yang lain-lain lagi, termasuk relasi antar karakternya juga," sambungnya.

Endy Arfian mengungkapkan bahwa salah satu tantangannya adalah upaya menghilangkan gestur natural dirinya sendiri demi menciptakan dua karakter yang benar-benar kontras.

"Tapi memang waktu itu sempat ada kendala ketika Bimo dan Raka ini mungkin cara mereka untuk merespons ya. Kadang kan kalau menurut aku apa pun karakter yang aku perankan itu tetap ada naturenya, yaitu Endy begitu kan secara natural. Tapi bagaimana caranya aku harus ngilangin itu karena harus ada dua karakter yang berbeda dan enggak boleh sama," bebernya.

Menurut Endy Arfian, dua karakter yang dilakoninya itu sama-sama menantang karena masing-masing memiliki layer serta kedalamannya tersendiri.