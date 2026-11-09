Perankan Karakter Ale di Film Terbaru, Benidictus Siregar Cerita Kesulitan Mendapat Teman

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktor Benidictus Siregar memerankan karakter Ale dalam film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Dia mengungkapkan ada kesamaan antara dirinya dengan sosok Ale yang diperankannya.

Benidictus mengaku juga pernah merasakan di posisi Ale, yakni kesulitan mendapatkan teman.

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"Sebenarnya kesamaannya sih banyak. Dari sosok mungkin mirip banget sebenarnya sama Ale. Terus dulu juga sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan teman, cuma cara menghadapi beda-beda," ujar Benidictus Siregar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/11).

Dia mengaku mendapat pelajaran berharga lewat proses pendalaman karakter yang dilakukannya untuk memerankan Ale.

Salah satunya cara memandang masa depan dengan optimisme.

"Tapi yang paling aku pelajari dari Ale dan juga perjalanannya adalah kita sebagai manusia itu kayaknya bukan ranahnya untuk memastikan masa depan kita. Bukan kemampuan kita untuk memastikan hidup kita nanti akan seperti apa. Jadi cocok banget sama lagunya yang bisa kita lakukan hanya coba lagi," ucap Benidictus.

"Mungkin kalau kita ngerasa hari ini aku masih belum punya teman, coba lagi saja. Mungkin memang belum ketemu yang tepat saja. Dan aku ngerasa makin menghargai pertemuan dengan orang-orang ketika melihat perjalanan Ale, karena ternyata tidak ada yang lebih indah dibanding interaksi antarmanusia, buat aku," sambungnya.