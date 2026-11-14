Perankan Mochtar Kusumaatmadja, Erlangga Noor Bangga Sekaligus Terbebani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Erlangga Noor bakal membintangi film terbaru yang berjudul 12 Mile: Guiding The Archipelago.

Dalam film itu, dia mendapat kepercayaan besar untuk memerankan tokoh utama Mochtar Kusumaatmadja.

Menghidupkan sosok menteri sekaligus pejuang kedaulatan laut Indonesia, Erlangga Noor mengakui itu menjadi beban tersendiri.

Di saat bersamaan, dia juga merasa bangga karena bisa memerankan tokoh besar seperti sosok Mochtar Kusumaatmadja.

“Artinya beban banget ini. Betul-betul sangat beban, tapi kedua, juga bangga juga bisa memerankan peran Mochtar karena saya awalnya juga enggak ekspektasi bakal memerankan beliau. Tapi karena terpilih dan dipercayai, jadi ya saya harus bisa memerankan semaksimal mungkin tanpa beban," kata Erlangga Noor di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Erlangga Noor lantas mengungkapkan tantangannya dalam mendalami tokoh Mochtar Kusumaatmadja.

Selain soal keterbatasan materi riset, dia juga mengatakan bahwa faktor belum pernah bertatap muka langsung dengan mendiang Mochtar menjadi kendala awal yang harus diatasi.

"Tantangannya mungkin karena tadi sudah dijelaskan risetnya sedikit dan saya juga belum pernah ketemu beliau, jadi pendekatannya mungkin pendekatan baik dari Kang Dedi. Lebih seperti itu sih," tuturnya.