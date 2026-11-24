jpnn.com, JAKARTA - Aktor muda Roman King membagikan soal persiapannya memerankan karakter Zafran di film 5 cm Revolusi Hati.

Adapun Roman King memerankan karakter Zafran di masa sekolah menengah pertama (SMP).

Zafran merupakan karakter ikonik dalam film 5 cm yang tayang pada 2012 silam.

"Untuk persiapan Zafran, aku benar-benar belajar dari film pertama, lihatin aktingnya Mas Junot bagaimana," ujar Roman King di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).

Kemudian, saat memasuki proses reading, sang produser, Sunil Soraya, memberikan masukan agar Roman King tetap memasukkan warna sendiri ke dalam karakter yang diperankannya tersebut.

Oleh karena itu, Roman tak hanya mempelajari detail karakter Zafran yang diperankan Herjunot Ali dalam film sebelumnya saja.

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Dia juga berusaha menyesuaikan karakter Zafran dengan usianya dalam 5 cm Revolusi Hati.

Berbeda dengan film terdahulunya, Zafran kini diceritakan masih duduk di bangku SMP.