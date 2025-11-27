PERATIN Dorong Pemkab Badung Buka Izin Bangun Tower untuk Perusahaan Lain

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) mendorong Pemerintah Kabupaten Badung, Bali membuka izin pembangunan tower atau menara telekomunikasi kepada perusahaan lain selain PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI).

Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan agar Pemkab Badung tidak lagi dianggap memberikan hak eksklusif kepada Bali Towerindo yang sudah berlangsung sejak 2007 lalu.

“Nah hal ini penting dibuka izin kepada perusahaan lain agar Pemkab yang selama ini dituduh memberi hak eksklusif kepasa entitas tertentu, sehingga untuk atas tuduhan memonopoli di Pemkab Badung jadi tuntas,” kata Kamilov kepada wartawan, Kamis (27/11).

Kamilov mengatakan bisnis tower atau menara telekomunikasi terganggu karena perjanjian eksklusif Pemkab Badung dengan Bali Towerindo lewat Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 perihal penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

“Bisnis BTS (menara telekomunikasi) tertanggu akibat kebijakan Pemkab Badung kerja sama Bali Towerindo,“ ujarnya.

Kamilov menduga karena rencana Pemkab Badung ingin membuka izin ke perusahaan lain membangun tower atau telekomunikasi, sehingga Pemkab Badung digugat Bali Towerindo ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung Rp 3,37 triliun karena dianggap wanprestasi atas perjanjian kerja sama pembangunan tower.

Perkara yang teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.