Perayaan 1 Dekade, Aeon Mall BSD City Bagikan Miliaran Rupiah untuk Pelanggan
jpnn.com, TANGERANG - Aeon Mall BSD City sukses menggelar program apresiasi bagi pelanggan yang telah setia berbelanja selama 10 tahun mal hadir.
Dalam acara bertajuk Shopfinity: Infinite Rewards, Aeon Mall BSD memberikan berbagai hadiah bernilai miliaran rupiah, melalui undian kupon transaksi yang dikumpulkan pelanggan selama periode program 8 bulan.
General Manager Mall Operation Aeon Mall BSD City, Bayu Tunggul Aji mengungkapkan tingginya antusiasme pengunjung terhadap program tersebut.
Dari hasil minimal berbelanja Rp500 ribu selama periode periode 26 Mei-30 November 2025, terkumpul kupon undian pelanggan sebanyak 53 ribu.
“Ini sebagai bentuk wujud apresiasi kepada para pengunjung setia Aeon Mall BSD City, sekaligus strategi memperkuat daya tarik di tengah kompetisi ritel yang semakin dinamis,” kata Bayu di Tangerang, Banten, baru-baru ini.
Pihak manajemen memastikan bahwa seluruh proses pengundian berlangsung secara terbuka dan transparan.
Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kredibilitas acara dan kepercayaan pengunjung setia Aeon Mall BSD City.
Bayu menegaskan seluruh tahapan pengundian kupon telah mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Aeon Mall BSD City menggelontorkan miliaran rupiah untuk memberikan hadiah kepada pelanggan setia dalam momen 10 tahun hadir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rayakan Natal-Tahun Baru di AEON MALL BSD CITY Pasti Istimewa
- RIDE THE REWARDS dari AEON MALL Sentul City Bertabur Hadiah
- BKSL Adakan Program Sentul City Holiday Great Sale 2025
- Rayakan HUT ke-10, AEON Mall BSD City Menggelar Shopfinity: Infinite Rewards
- Bishoku Culture, Area Kuliner Baru Aeon Mall BSD City yang Elegan dan Berkualitas Tinggi
- AEON MALL Jakarta Garden City Buka Suara Terkait Laporan Bau Tidak Sedap