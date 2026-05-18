Perayaan 10 Tahun Album Debut, HONNE Beri Persembahan Spesial

jpnn.com, INGGRIS - Duo pop alternatif asal Inggris, HONNE resmi merilis ‘HONNE - 10’ dalam rangka merayakan anniversary ke-10 sejak perilisan album debut.

HONNE - 10 merupakan sebuah proyek re-recording spesial yang menghadirkan versi stripped-back dan reinterpretasi baru dari beberapa lagu paling dicintai.

Album baru berisi 12 lagu itu kembali mengunjungi materi dari dua album pertama HONNE, kini dibawakan dalam nuansa yang intim dan minimalis.

Baca Juga: HONNE dan NIKI Wujudkan Kolaborasi Lewat Location Unknown

Pendekatan tersebut makin menyoroti kekuatan penulisan lagu dan inti emosional dari karya-karya, sekaligus menangkap kehangatan dan kejujuran yang telah membuat musik HONNE begitu melekat dalam kultur pop Asia selama satu dekade terakhir.

Sebelumnya, rilisan re-recording seperti Warm on a Cold Night (10 Years) dan Location Unknown feat. NIKI (10 Years) juga telah mendapat respons luar biasa.

Location Unknown feat. NIKI (10 Years) berhasil meraih hampir 10 juta streams secara global hanya dalam waktu dua bulan.

Baca Juga: HONNE Merayakan Satu Dekade

HONNE mengaku sudah lama menyimpan proyek tersebut dan akhirnya senang kini bisa membagikannya.

"Untuk menandai 10 tahun HONNE, kami kembali ke lagu-lagu yang menjadi awal segalanya bagi kami dan merekam ulang versi akustik stripped-back dari dua album pertama kami. Menghabiskan waktu bersama lagu-lagu ini lagi mengingatkan kami kenapa HONNE dimulai, dan kenapa musik ini masih sangat berarti bagi kami," ungkap HONNE.