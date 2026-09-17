Perayaan 10 Tahun Zaman, Zaman: The Trees & The Wild Rilis Piringan Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Trees & The Wild merayakan 10 tahun usia album kedua, 'Zaman, Zaman' pada 16 September 2026.

Album yang dirilis pada 16 September 2016 tersebut menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan musikal The Trees & The Wild sekaligus memperlihatkan keberanian dalam mengeksplorasi batas-batas musik melalui perpaduan experimental indie-rock dan ambient yang atmosferik.

Dalam merayakan 10 tahun perjalanan album, acara listening session vinyl album Zaman, Zaman digelar secara intim pada 16 September 2026 di Tujuhari Coffee, Grand Wijaya, Jakarta Selatan.

Satu dekade setelah pertama kali dirilis, Zaman, Zaman kembali dihadirkan dalam sebuah vinyl format 2 x LP, 33 1/3 RPM, mengajak pendengar untuk kembali menyelami album ini secara utuh, dari awal hingga akhir, melalui pengalaman mendengarkan dalam format piringan hitam yang dirilis melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Zaman, Zaman menghadirkan sejumlah nomor yang hingga kini menjadi bagian penting dari katalog The Trees & The Wild, seperti Saija, Zaman Zaman, dan Empati Tamako.

Keseluruhan materi di dalamnya memperlihatkan pendekatan musikal yang tidak hanya bertumpu pada struktur lagu, tetapi juga pada atmosfer, tekstur, dan perjalanan bunyi.

Dari sisi produksi, album ini mendapatkan sentuhan mastering dari Bo Korden, engineer yang telah banyak menangani rilisan di ranah musik elektronik, termasuk karya dari Caribou, Moderat, dan Ryuichi Sakamoto.

Proses tersebut turut memperkuat karakter sonik Zaman, Zaman yang kaya akan lapisan dan detail.