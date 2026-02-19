Perayaan 20 Tahun, Hidden Message Daur Ulang Lagu Andalan
jpnn.com, BOGOR - Band asal Bogor, Hidden Message, pada tahun ini merayakan 20 tahun perjalanan panjang di industri musik.
Perayaan tersebut ditandai dengan peluncuran single terbaru yang berjudul Rasa Ini Takkan Pernah Mati.
Perilisan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah pernyataan bahwa api kreativitas Hidden Message tetap menyala meski zaman terus berubah.
Perjalanan karier yang telah dilalui 20 tahun tidak membuat Hidden Message lupa akan akar bermula.
Band beranggotakan formasi solid BonR (gitar, vokal), Nawi (gitar, vokal), Angga (bass), dan Godit (drum) itu kini memilih untuk merilis ulang salah satu lagu paling emosional dalam katalog musik.
Berbeda dengan versi orisinal, Rasa Ini Takkan Pernah Mati dari Hidden Message kini hadir dengan aransemen baru yang lebih energik.
Sentuhan magis vokal dari Acica memberikan dimensi rasa yang berbeda, dipadukan dengan balutan aransemen modern dream pop yang luas dan atmosferik, namun tetap dengan esensi melodi yang familiar di telinga pendengar.
Hidden Message berharap versi baru Rasa Ini Takkan Pernah Mati dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan bagi para pendengar setia, yang akrab disapa Messenger.
