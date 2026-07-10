Perayaan 30 Tahun, Project Pop Siap Gelar Konser Forever Young - Forever Fun

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan 30 tahun perjalanan di industri musik, grup pop-komedi legendaris, Project Pop akan menggelar konser spesial bertajuk Forever Young - Forever Fun.

Dipromotori oleh Northstar Entertainment, konser tersebut akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Konser Forever Young - Forever Fun dirancang bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan sebuah perayaan lintas generasi yang mengajak penonton masuk ke dalam 'mesin waktu' penuh nostalgia, tawa, dan energi positif.

Melalui konsep panggung interaktif, permainan multimedia, koreografi massal, serta tata visual penuh warna, Forever Young – Forever Fun bakal menghadirkan pengalaman konser yang dekat dengan karakter ceria dan jenaka khas Project Pop.

Perwakilan Northstar Entertainment, Chairi Ibrahim, mengatakan bahwa konser ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Project Pop sebagai salah satu ikon budaya populer Indonesia.

“Project Pop bukan sekadar grup musik; mereka adalah warisan budaya populer Indonesia yang berhasil mempertahankan relevansi selama 30 tahun. Karakter komedi cerdas yang dibalut aransemen musik multi-genre menjadi kekuatan utama. Melalui konser ‘Forever Young – Forever Fun’, Northstar Entertainment ingin menghadirkan the ultimate nostalgia party dengan standar produksi panggung berskala besar untuk merayakan legasi luar biasa ini,” ungkap Chairi Ibrahim.

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Sebagai perayaan tiga dekade, konser tersebut juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang dipilih bukan hanya sebagai kejutan panggung, tetapi sebagai bagian dari narasi besar perjalanan Project Pop.

Kehadiran Abang-abang P Project, NPD atau New Pusat Dunia, dan Inul Daratista, yang akan tampil berkolaborasi bersama Project Pop, menjadi simbol pertemuan antara akar, masa kini, dan masa depan Project Pop.