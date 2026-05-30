JPNN.com » Nasional » Humaniora » Perayaan 85 Tahun, Ibu Sandiaga Uno Rilis Buku Cermin Diri

Perayaan 85 Tahun, Ibu Sandiaga Uno Rilis Buku Cermin Diri

Peluncuran Buku Mien R. Uno bertajuk Cermin Diri. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda pengusaha Sandiaga Uno, Mien R. Uno merilis buku Cermin Diri dalam momen perayaan ulang tahun yang ke-85.

Sandiaga Uno menjelaskan buku itu memuat 85 kisah inspiratif yang dirangkum dari perjalanan hidup sang ibunda.

Eks Menteri Pariwisaa tersebut menyoroti nilai kesederhanaan yang menjadi benang merah dalam buku tersebut.

Dia mengenang masa lalu ibunya yang lahir di Indramayu tahun 1941 dan harus berjuang keras dengan latar belakang keluarga pendidik.

"Dari profesi seorang guru ternyata bisa bertahan hidup dengan 8 orang anak. Menunjukkan dari kesederhanaan dengan penuh disiplin ini akan menorehkan prestasi," ungkap Sandiaga Uno di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sandiaga Uno menjelaskan Mien R. Uno memilih menerbitkan karya tulis di hari jadi ke-85 tahun, alih-alih menggelar pesta.

Adapun sang ibunda sudah memulai proses penulisan buku sejak pertengahan tahun lalu.

Buku Cermi Diri memuat pesan penting bagi generasi muda tentang pentingnya introspeksi diri.

