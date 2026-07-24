Perayaan Album Baru The Jansen, Dari Dapur Rekaman ke Restoran

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bogor, The Jansen, menghadirkan sebuah gebrakan sebagai perayaan peluncuran album terbaru, Romantisasi Impulsif.

Bukan dengan sesama musisi, grup beranggotakan Cinta Rama Bani Satria (Tata) dan Adji Pamungkas itu kali ini memilih berkolaborasi dengan Rumah Makan Sinar Gakong (RM Gakong).

"Kayaknya menarik untuk kolaborasi dengan rumah makan, karena makanan atau kuliner adalah hal yang paling dekat dengan kami. Setiap setelah manggung, pasti kami cari kuliner khas kota tersebut," kata Tata The Jansen saat sesi dengar album Romantisasi Impulsif di RM Gakong, Jakarta Selatan pada Selasa (21/7) malam.

Dalam kolaborasi ini, The Jansen dan RM Gakong menghadirkan dua menu spesial yang diracik terinspirasi dari album Romantisasi Impulsif.

Adapun menu spesial tersebut diberi nama Sapi Gortep Saus Mala Johan, dan Ayam & Kulit Gortep Saus Mala Marni.

"Kami menyerahkan racikan kepada chef RM Gakong yang dari awal minta didengarkan album Romantisasi Impulsif terlebih dahulu," ucap Adji Pamungkas.

Menurut Adji Pamungkas, album Romantisasi Impulsif memiliki nuansa Chinese yang cocok dengan RM Gakong.

Adapun RM Gakong merupakan restoran yang menyajikan berbagai menu makanan Hong Kong.