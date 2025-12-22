Perayaan Natal 2025, DPC Peradi Jakbar Panjatkan Doa Untuk Korban Bencana

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) merayakan Natal 2025 dengan penuh sukacita dalam semangat kebersamaan. Di tengah perayaan tersebut, seluruh peserta turut mendoakan para korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar lekas pulih dan bangkit kembali.

“Kiranya Tuhan menolong mereka dan memulihkan kondisinya,” demikian doa yang disampaikan dalam perayaan Natal tersebut, kata Suhendra Asido Hutabarat selaku Ketua DPC Peradi Jakbar, Senin (22/12).

Perayaan Natal 2025 mengangkat tema “Allah Menyelamatkan Keluarga.” Asido menjelaskan bahwa organisasi secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti perayaan Natal, buka puasa bersama, halalbihalal, dan kegiatan lainnya yang melibatkan seluruh elemen anggota DPC Peradi Jakbar.

Baca Juga: Pemerintah dan Pengusaha Bersinergi Kirim Bantuan CSR untuk Korban Bencana Sumatra

“Kami tidak pernah melihat agama, tidak pernah melihat suku. Kami guyub saja, kompak. Karena inilah modal kami sebenarnya,” ujar Ketua DPC.

Ketua Panitia Natal 2025, Endang Sulistyowaty, menambahkan bahwa perayaan Natal merupakan bagian dari kehidupan iman anggota Kristen dalam organisasi, sekaligus menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antaranggota.

“Melalui kegiatan ini, kami menumbuhkan sikap saling menghargai dan hidup rukun dalam keberagaman,” ujarnya.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Salurkan Bantuan Untuk 5 Posko Bencana di Aceh Tamiang

Panitia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pdt. Dr Sarah Martha Yuliana Tahitu-Hengkesa yang telah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan.

Sementara itu, hadir dalam acara Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan DPN Peradi, Nicholay A. Bengngu. Dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk meneladani hikmat Raja Salomo.