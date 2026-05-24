Perayaan Persib Juara Memakan 122 Korban, Putros Kehilangan, Prabowo akan Datang
jpnn.com - BANDUNG - Euforia keberhasilan Persib Bandung menjadi juara BRI Super League 2025/26 tidak hanya meninggalkan rasa suka, tetapi juga duka.
Perayaan yang dipusatkan di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (24/5) pagi itu membuat jalanan lumpuh.
Masyarakat 'numplek' di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan yang membawa rombongan pemain Persib,
Setelah dilepas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, rombongan pemain rencananya akan turun di Jalan Asia Afrika dan naik ke JPO untuk kemudian melakukan seremonial pengangkatan trofi.
Namun, suasana sudah tidak terkendali. Ratusan ribu masyarakat, sudah memenuhi area kawasan Asia Afrika sejak pagi hari.
Kondisi yang tidak terkendali itu membuat banyak masyarakat yang kelelahan dan kehabisan oksigen.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, sejak Sabtu (23/5) malam hari atau saat Persib ditetapkan sebagai juara Liga Super Indonesia, total ada 122 korban kecelakaan.
Angka kecelakaan berdasarkan data akumulatif sejak Sabtu malam hingga Minggu siang.
Perayaan keberhasilan Persib Bandung menjadi juara harus selesai malam ini lantaran besok ada Prabowo.
