Perbaikan 1.700 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Ditargetkan Tuntas Juni 2026

jpnn.com, TANGSEL - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memacu percepatan pemulihan layanan pendidikan pascabencana di wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Tercatat sebanyak 1.741 satuan pendidikan kini masuk dalam program revitalisasi besar-besaran dengan target rampung sebelum tahun ajaran baru 2026/2027.

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk memastikan anak-anak tidak kehilangan hak belajarnya.

"Hingga 27 Februari 2026, nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi mencapai Rp1,25 triliun, dengan Rp411 miliar di antaranya sudah cair ke rekening sekolah," ujar Jamjam dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Tangerang Selatan, Senin (2/3/2026).

Dia menyampaikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah menetapkan target ketat agar seluruh sekolah dengan kategori rusak ringan dan sedang selesai diperbaiki pada Juni 2026.

Hal ini bertujuan agar siswa dapat kembali belajar di ruang kelas yang layak saat tahun ajaran baru dimulai.

Namun, dia mengakui sejumlah tantangan berat masih membayangi sekolah dengan kategori rusak berat dan yang memerlukan relokasi.

Jamjam menyebutkan, terdapat 83 sekolah yang harus direlokasi karena lahan asalnya kini berada di zona merah (rawan bencana) atau bahkan sudah berubah menjadi aliran sungai.