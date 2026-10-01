Perbaikan Kotak Traffic Light yang Dicuri Butuh Waktu Sepekan, Dishub Atur Lalin Manual

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menindaklanjuti pencurian kotak traffic light yang menyebabkan matinya sejumlah lampu lalu lintas di perempatan jalan.

Pihaknya mengambil langkah cepat untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Pengaturan lalu lintas secara manual dilakukan sambil menunggu proses perbaikan dan perakitan perangkat selesai.

Kepala Dishub Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan, perbaikan traffic light yang dicuri masih dalam proses. Perangkat yang hilang membutuhkan perakitan kembali sebelum dapat dipasang dan dioperasikan.

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"Masih proses. Itu perlu dirakit lagi. Minimal seminggu kami untuk merakitnya lagi," kata Rasdian di Balai Kota, Kamis (1/10).

Rasdian menyebut, terdapat sekitar lima titik traffic light yang terdampak pencurian. Sejumlah lokasi berada di wilayah Kecamatan Regol, di antaranya kawasan PT INTI dan Simpang Patung Ikan.

Selain itu, pencurian juga terjadi di Jalan Pungkur serta kawasan persimpangan Tamblong-Naripan dan Puteran Sunda.

Atas kejadian tersebut, Dishub Kota Bandung telah membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian. Langkah tersebut dilakukan agar kasus pencurian dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Kami sudah melakukan laporan pengaduan ke kepolisian. Mudah-mudahan ditindaklanjuti," tuturnya.