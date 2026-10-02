Perbaikan Rumput GBLA Belum Rampung, 3 Laga Kandang Persib Pindah ke Stadion Si Jalak Harupat

jpnn.com, JAKARTA - Tiga laga kandang Persib Bandung sepanjang Oktober 2026 akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Keputusan ini diambil dikarenakan penyelesaian perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih belum rampung.

Pernyataan ini disampaikan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) dalam keterangan resminya, Jumat (2/10/2026).

Tiga pertandingan tersebut meliputi laga Super League 2026/207 melawan Dewa United pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada 18 Oktober, serta pertandingan AFC Champions League Two menghadapi Viettel FC pada 14 Oktober.

"Berdasarkan peninjauan terhadap kondisi lapangan GBLA pada Selasa, 29 September 2026, manajemen melihat perkembangan positif dalam proses perawatan yang telah berlangsung sejak bulan lalu," tulis isi keterangan, dikutip dari situs resmi Persib.

"Kondisi lapangan telah menunjukkan perbaikan dibandingkan saat digunakan pada bulan sebelumnya. Meski demikian, penyelesaian perawatan secara menyeluruh tetap menjadi perhatian agar lapangan lebih siap digunakan untuk pertandingan."

Manajemen menargetkan perawatan rumput GBLA bisa selesai di bulan ini, sehingga Persib bisa kembali ke markasnya pada pertandingan di November nanti.

"Manajemen berharap proses perawatan dapat diselesaikan sepanjang Oktober 2026, sehingga Persib dapat kembali menggelar pertandingan kandang di GBLA mulai November 2026, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan akhir lapangan."