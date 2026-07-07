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Perbaiki Mutu Pendidikan Nasional, Waka MPR Dorong Terwujudnya Kolaborasi Semua Pihak

Perbaiki Mutu Pendidikan Nasional, Waka MPR Dorong Terwujudnya Kolaborasi Semua Pihak
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Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan hadirnya wadah untuk mewujudkan gerakan memperkuat kolaborasi dalam membangun kualitas dan karakter anak bangsa sangat penting di tengah beragam tantangan yang dihadapi dunia pendidikan nasional.

"Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif semua elemen bangsa," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan Indonesia pada Senin (6/7).

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Gerakan tersebut diinisiasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pendidikan nasional, seperti masih adanya 2,92 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, serta lebih dari 200 ribu gedung sekolah dalam kondisi rusak.

Selain itu, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang diikuti lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP juga belum memperlihatkan hasil yang baik dengan angka literasi rata-rata 60 untuk tingkat SD dan 60,83 tingkat SMP.

Sementara itu, untuk kemampuan numerasi angka rata-rata 43,41 untuk tingkat SD dan 40,34 untuk tingkat SMP.

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Gerakan PSPB diharapkan mewujudkan ruang bagi guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan dan organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

"Dengan Gerakan PSPB, kontribusi dari dunia usaha, filantropi, dan masyarakat menjadi lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung pengembangan bakat, minat, dan karakter generasi penerus bangsa," harap Rerie, sapaan akrab Lestari.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan memperbaiki mutu pendidikan nasional membutuhkan partisipasi aktif semua elemen bangsa

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