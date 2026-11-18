jpnn.com, JAKARTA - CEO Campus League Ryan Gozali menyambut keberhasilan Perbanas dan Universitas Gunadarma melangkah ke seri Nasional Campus League Futsal 2026 di Yogyakarta.

Ryan menilai kedua tim tersebut layak untuk berlaga di kompetisi tingkat nasional. Sejauh ini persiapan seri Nasional Campus League Futsal 2026 telah mencapai 100 persen.

"Seri Nasional menarik karena menampilkan best of the best dari berbagai kampus di Indonesia. Semua talenta terbaik dari kampus akan berkumpul di satu lokasi di UNY Sport Complex," ujar Ryan.

Perbanas melangkah ke seri Nasional seusai pada seri Jabodetabek menjadi juara setelah mengalahkan Gunadarma dengan skor 1-0.

Dengan hasil tersebut tim berjuluk Rasuna Boys itu menjadi wakil Jabodetabek di seri Nasional bersama Gunadarma yang merupakan runner up.

Nantinya, kedua tim tersebut akan bersaing dengan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang (regional Surabaya).

Dari regional Yogyakarta diwakili oleh tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, serta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun dari regional Bandung meloloskan tiga kampus, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, STKIP Pasundan Cimahi, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.