Perbanas dan Universitas Surabaya Pecah Telur di Campus League 2026 Seri Nasional

jpnn.com - Tim basket Institut Perbanas (putra) dan Universitas Surabaya (putri) keluar sebagai juara Campus League 2026 seri Nasional.

Berlaga di UPH College, Karawaci, Sabtu (13/6/2026), kedua tim harus bekerja keras sebelum akhirnya mengangkat trofi juara.

Perbanas memastikan gelar juara setelah mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45 melalui babak overtime.

Pelatih Perbanas Zulfahrizal mengapresiasi para pemainnya yang mampu menjalankan strategi dengan disiplin sepanjang pertandingan.

Pencapaian tim berjuluk Rhinos itu terbilang istimewa. Pasalnya, mereka datang ke seri Nasional hanya dengan status semifinalis regional DKI Jakarta.

Berbekal mental juara, Fathur Rahman dan kolega mampu membuktikan diri dan keluar sebagai kampiun.

"Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Raihan ini menunjukkan bahwa kami tanpa pemain yang bermain di IBL bisa meraih gelar juara. Tentu ini seperti membuat sang raksasa terbangun dari tidur panjangnya," ujar pelatih asal Nusa Tenggara Barat itu.

Sementara itu, gelar juara sektor putri menjadi milik Universitas Surabaya seusai mengalahkan Soegijapranata Catholic University dengan skor 59-51.