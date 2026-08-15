Perbandingan Anggaran MBG dengan Pendidikan pada Rancangan APBN 2027, Mana yang Lebih Besar?
jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini menjadi sorotan, karena diduga memangkas dana pendidikan pada APBN 2026.
Pemerintah pun buka–bukaan terkait rencana anggaran Program MBG dan pendidikan pada Rancangan APBN 2027 mendatang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran Progam MBG tahun 2027 akan bertambah menjadi sekitar Rp 240 triliun.
Adapun pada tahun 2026 anggaran MBG Presiden RI Prabowo Subianto dialokasikan sebesar Rp 229 triliun.
"Jadi, anggaran MBG sekitar Rp 240 triliun untuk MBG," kata Purbaya di Jakarta, Jumat (14/8).
Kemudian untuk anggaran program pendidikan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 820,9 triliun pada 2027 mendatang.
Purbaya mengaku alokasi itu tumbuh 13,9 persen jika dibandingkan proyeksi (outlook) anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebesar Rp 720,8 triliun.
"Sesuai UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk penyelenggaraan pendidikan nasional,” bebernya.
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini menjadi sorotan, karena diduga memangkas dana pendidikan pada 2026.
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