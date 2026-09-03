Perbandingan Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 3 September

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 3 September 2026.

Laman Pegadaian dikutip di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9), pukul 10.45 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp 2.594.000, Rp 2.679.000, dan Rp 2.629.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

‎‎0,5 gram: Rp 1.361.000