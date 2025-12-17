Perbarui Fitur Trip Planner, Pertamina Patra Niaga Tampilkan Lokasi Serambi MyPertamina
jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi momen istimewa bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terdekat.
Di momen ini, mobilitas masyarakat meningkat di berbagai wilayah Indonesia.
Pertamina Patra Niaga menghadirkan pembaruan pada fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina untuk mendukung perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan terencana
Aplikasi MyPertamina kini menampilkan lokasi titik-titik Serambi Pertamina sebagai tempat istirahat pelanggan di sepanjang perjalanan.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan melalui pembaruan ini, pelanggan kini tidak hanya dapat melihat lokasi SPBU Pertamina di sepanjang rute perjalanan, tetapi juga dapat menemukan titik-titik Serambi MyPertamina yang disiapkan sebagai tempat istirahat selama masa Nataru.
Sebelumnya, fitur Trip Planner hanya berfungsi untuk membantu pelanggan menemukan SPBU di rute yang dilalui.
“Fitur Trip Planner di aplikasi MyPertamina kini hadir lebih lengkap dengan menampilkan informasi Serambi MyPertamina, yaitu area istirahat yang disiapkan Pertamina selama masa Nataru untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengendara," ungkap Roberth dalam keterangannya, Rabu (17/12).
Trip Planner MyPertamina merupakan fitur perencanaan perjalanan yang dirancang untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan secara lebih efisien dan terstruktur.
