Perbasi Cup 2026 Berakhir Sukses, Pemkot Tangerang Berkomitmen Perluas Ruang Bakat Olahraga
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Kompetisi bola basket Perbasi Cup Kota Tangerang 2026 resmi berakhir di GOR Dimyati pada Sabtu (26/9) malam dengan menyisakan antusiasme luar biasa dari masyarakat yang membeludak hingga laga final.
Bergulir selama dua pekan penuh sejak 12 September lalu, turnamen ini tidak hanya sukses mempertemukan tim-tim basket tangguh, tetapi juga berhasil menyedot perhatian dan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat hingga laga final.
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono yang hadir langsung memberikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh dari warga.
Menurutnya, atmosfer luar biasa yang ditunjukkan oleh penonton menjadi suntikan energi tersendiri bagi perkembangan ekosistem basket lokal sekaligus membuka ruang positif bagi anak muda untuk tumbuh dan berprestasi.
“Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama hingga final. Setiap pertandingan ramai disaksikan, dan suasananya tetap tertib, aman, dan damai. Ini menunjukkan bahwa olahraga bisa menjadi ruang untuk mempertemukan dan mempersatukan generasi muda,” ujar Maryono seusai acara.
Maryono menambahkan bahwa potensi dan prestasi generasi muda saat ini tidak hanya lahir dari bidang akademik formal saja. Banyak talenta besar yang justru muncul dari ranah non-akademik, termasuk cabang olahraga bola basket.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang menilai wadah atau ruang untuk menyalurkan, mengembangkan, serta mengasah bakat potensial seperti Perbasi Cup ini perlu terus diperluas dan didukung secara berkelanjutan demi mencetak atlet-atlet masa depan yang membanggakan daerah.
“Prestasi itu tidak hanya dari nilai akademis, tetapi juga dari talenta-talenta lain seperti bola basket,” katanya.
Kompetisi bola basket Perbasi Cup Kota Tangerang 2026 resmi berakhir di GOR Dimyati pada Sabtu (26/9) malam dengan menyisakan antusiasme luar biasa dari warga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nextgen Student League Ekspansi ke Lima Kota, Misi Besar Dimulai
- Jadwal Asian Games 2026: Voli Putri Indonesia Tantang Nepal, Basket Hadapi Thailand
- Jenderal Agus Subiyanto Gelar 72 Lomba Open Turnamen Menjelang HUT ke-81 TNI
- Timnas Basket Putra Siap Tempur Lawan Jepang di Asian Games 2026 Sore Ini
- Tunjangan PPPK Naik, Ada yang Bertambah Rp1,3 Juta
- GoPay Hadirkan Fitur DBL Indonesia, Bisa Voting Untuk Beri Dukungan