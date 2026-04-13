Perbasi dan IBL Gandeng Ditjen Imigrasi, Izin Pemain Asing Dipermudah?
jpnn.com - Ditjen Imigrasi mulai membuka opsi kemudahan bagi pemain asing yang berkompetisi di Indonesian Basketball League (IBL).
Kelonggaran ini diberikan menyusul banyaknya keluhan terkait proses perizinan yang dinilai lambat.
Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skenario agar pengurusan administrasi bisa lebih fleksibel.
Saat ini, sejumlah klub IBL mengeluhkan lamanya proses izin yang membuat pemain asing belum bisa langsung diturunkan.
Kesatria Bengawan Solo bahkan sempat tidak bisa memainkan tiga pemain asingnya karena keterlambatan pengurusan izin kerja.
Kondisi tersebut berdampak pada performa skuad asuhan Anthony Garbelotto dalam dua laga kandang.
"Saya memiliki gagasan bahwa sektor olahraga harus diberikan kemudahan dalam proses administrasi."
"Sebagai penjaga pintu negara, kami harus menunjukkan wajah yang ramah, tetapi tetap berwibawa," ujar Hendarsam.
Ditjen Imigrasi mencoba memberikan kelonggaran kepada pemain asing yang berkompetisi di IBL
- Pelita Jaya Tambah Kekuatan di Tengah Musim dengan Rekrut Perrin Buford
- Ditjen Imigrasi Catat Rekor PNBP & Penguatan Penegakan Hukum di Era Yuldi Yusman
- IBL 2026: Akurasi Tiga Angka Jeblok, Pelita Jaya Dipaksa Menyerah untuk Pertama Kali
- DJ Cooper Jadi Kunci, Dewa United Hentikan 13 Kemenangan Beruntun Pelita Jaya
- Layanan Immicare Imigrasi Batam Diapresiasi Masyarakat
- Kemenhaj dan Imigrasi Perketat Pengawasan di Bandara, Cegah Haji Ilegal 2026