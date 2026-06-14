Perbasi DKI Jakarta: Campus League 2026 Hidupkan Gairah Basket Kampus

jpnn.com - DPD Perbasi DKI Jakarta menyambut positif penyelenggaraan Campus League 2026 cabang olahraga basket.

Ketup DPD Perbasi DKI Jakarta Lexyndo Hakim menilai kehadiran kompetisi tersebut mampu meningkatkan gairah basket di lingkungan kampus.

"Kampus yang memberikan beasiswa olahraga tentu harus memiliki fasilitas yang mumpuni sehingga ketika menyiapkan atlet basket, semuanya berjalan dengan baik," kata pria yang akrab disapa Lexy itu.

Lexyndo berharap pengembangan Campus League ke depan dapat memperkuat identitas kampus, meningkatkan kualitas fasilitas, serta mendorong daya saing kompetisi.

Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap agar fondasi yang dibangun benar-benar kuat.

"Saya rasa semuanya bisa berjalan bertahap. Ketika kampus-kampus mulai membangun fasilitas yang lebih baik, ekosistem yang disiapkan Campus League dan manfaatnya untuk atlet-atlet di Jakarta juga bisa terus berkembang," ujar pria yang juga menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) itu.

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Sebelumnya, babak reguler Campus League 2026 cabang olahraga basket digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, serta Jakarta-Tangerang.

Seri Nasional berakhir di UPH College, Sabtu (13/6/2026), menobatkan Institut Perbanas sebagai juara sektor putra dan Universitas Surabaya sebagai kampiun sektor putri.