jpnn.com - DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) DKI Jakarta memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, pada 24–26 November 2026. Salah satu targetnya adalah meraup medali emas.

Sebanyak 16 tim putra dan 10 tim putri dari berbagai provinsi di Indonesia bakal bersaing memperebutkan prestasi terbaik pada cabang olahraga tersebut.

Sekretaris Umum DPD Perbasi DKI Jakarta Arief Satria Kurniagung mengatakan PON Pantai 2026 menjadi momentum bagi para pebasket muda ibu kota untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding.

“Kami menyambut PON Pantai tahun 2026 ini sebagai kesempatan bagi atlet-atlet muda DKI Jakarta untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman,” ujar Arief, Selasa (24/11).

Arief tidak memungkiri adanya sejumlah tantangan dalam persiapan tim, mulai dari dinamika kalender kompetisi, agenda Perbasi Youth Series, hingga pembatasan usia atlet kelahiran 2005–2009.

Kendati demikian kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat Perbasi DKI Jakarta untuk meraih prestasi terbaik.

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“Kami gunakan ruang PON Pantai ini sebagai wadah tambahan persiapan, percepatan adaptasi latihan-latihan tertentu atas segala kekurangan. Dan tentu, hasil terbaik kita juga ingin kita raih bersama untuk DKI Jakarta,” ungkapnya.

Arief menegaskan keikutsertaan tim basket 3x3 DKI Jakarta bukan sekadar mengejar medali, melainkan juga bagian dari pembinaan atlet dalam menghadapi kompetisi mendatang.