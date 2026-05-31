Perbasi Panggil Pihak Campus League Buntut Cedera Parah Pemain Institut Perbanas

Pebasket Institut Perbanas Rafi Bepasha saat berlaga pada ajang Campus League 2026 di UPH Collage, Karawaci, Sabtu (30/5). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com, JAKARTA - Perbasi panggil penyelenggara Campus League buntut kejadian cedera yang dialami pemain Institut Perbanas.

Sekjen Perbasi Nirmala Dewi merasa prihatin mengingat cedera yang dialami Rafi Bepasha lumayan parah seusai wajahnya menghantam lantai lapangan.

Perbasi tegas bahwa memberikan izin penyelenggara event basket untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pemain di lapangan.

“Kami sudah memanggil panitia pelaksana dari Campus League Basketball regional Jakarta untuk memberikan penjelasan atas kejadian tersebut,” kata Nirmala.

“Kami sangat berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi atlet dan merasa terlindungi ketika berada di lapangan,” ujarnya.

Buntut dari kejadian tersebut Perbasi mengingatkan kepada seluruh pihak untuk juga melibatkan pengurus daerah meski mendapatkan persetujuan dari pusat.

CEO Campus League Ryan Gozali menyambut baik langkah Perbasi yang merespons kejadian yang terjadi di laga semifinal regional Jakarta.

Sejauh ini pihaknya memilih Universitas Pelita Harapan sebagai tuan rumah seusai memenuhi standar setelah lapisan lapangan dilapisi oleh plexipave cushion system.

