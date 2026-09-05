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Perbasi Pede Timnas Basket Putra Bawa Pulang Medali Asian Games 2026

Perbasi Pede Timnas Basket Putra Bawa Pulang Medali Asian Games 2026
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Skuad Timnas Basket Putra Indonesia saat berlaga pada ajang Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) 2023 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dok. Perbasi/Ariya Kurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Basket Putra Indonesia diharapkan bisa maksimal pada ajang Asian Games 2026.

Tim asuhan David Singleton tersebut datang dengan motivasi tinggi seusai bisa memanggil Lester Prosper dan Anthony Beane.

Duet keduanya diharapkan bisa mendongkrak performa setelah dari barisan lokal memiliki Abraham Damar Grahita serta Andakara Prastawa.

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Ketum Perbasi, Budisatrio Djiwandono optimistis para pemain yang dipanggil bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di ajang antarnegara Asia tersebut.

Terlebih dari segi kekompakan satu sama lain para pemain tersebut sudah saling mengenal sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk adaptasi.

“Kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ungkap pria kelahiran 25 September 1981 itu.

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Pada ajang Asian Games 2026, Timnas basket putra Indonesia masuk Pool A bersama Jepang, Korea dan Arab Saudi.

Motivasi tinggi para pemain diharapkan bisa mewujudkan target untuk tembus babak berikutnya dan pulang membawa medali.

Ketum Perbasi, Budisatrio Djiwandono pede Timnas basket putra bersaing di Asian Games 2026 mendatang

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