PERBATI Gelar Kejurnas Pertama, Ray: Wasit Harus Fair Play
Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) resmi membuka Kejurnas Tinju perdana di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) resmi membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju perdana di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Ajang yang diikuti 120 petinju dari 26 daerah ini menjadi langkah awal PERBATI untuk menjaring atlet berkualitas menuju pentas dunia.

Ketua Umum PERBATI Ray Zulham Farras Nugraha menekankan pentingnya sportivitas dalam penilaian.

Ia memberikan instruksi tegas kepada wasit dan juri yang bertugas agar mengedepankan prinsip fair play demi mendapatkan atlet terbaik.

“Saya ingin wasit/juri memberikan penilaian secara fair. Kita harus menghasilkan petinju terbaik demi peningkatan prestasi tinju Indonesia. Event pertama ini harus dimulai dengan baik untuk mewujudkan kembalinya kejayaan tinju amatir kita,” ujar Ray saat membuka acara.

Hal senada ditegaskan oleh wasit internasional senior, Muhamad Arisa Putra Pohan (Boy). Menurutnya, sebagai anggota resmi World Boxing, PERBATI wajib menjaga integritas penilaian agar petinju yang lahir benar-benar mampu bersaing di level internasional.

Kejurnas yang mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini berlangsung hingga Sabtu, 14 Februari 2026.

Kejurnas yang berlangsung hingga 14 Februari ini juga berfungsi sebagai seleksi untuk pemusatan latihan nasional (pelatnas).

