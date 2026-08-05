Perbedaan Dekkalive Trio dengan Dashcam Konvensional
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia ikut mendorong kebutuhan akan sistem keamanan yang lebih cerdas.
Menangkap tren tersebut, PT. Super Spring melalui brand Dekka memperkenalkan Dekkalive Trio di ajang GIIAS 2026 sebagai solusi pemantauan kendaraan secara real-time.
Berbeda dari dashcam konvensional yang hanya merekam kejadian, Dekkalive Trio memungkinkan pemilik kendaraan memantau kondisi mobil langsung melalui smartphone.
Menurut CEO & Co-Founder PT. Super Spring, Arianto Furiady, perangkat dirancang untuk menghadirkan pengalaman baru dalam mengawasi kendaraan secara langsung.
Dekkalive Trio dibekali tiga kamera yang memantau area depan, kabin, dan belakang.
Fitur utamanya mencakup Live View Camera, Live GPS Tracking, serta Parking Monitoring.
Paket pembelian sudah termasuk SIM Card, MicroSD, Hardwire Kit, serta layanan pemasangan Home Service yang didukung 56 jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia.
Selama GIIAS 2026, Dekka membuka program pre-order dengan harga perkenalan Rp3,4 juta dari harga normal Rp3,9 juta.
PT. Super Spring melalui brand Dekka memperkenalkan Dekkalive Trio di ajang GIIAS 2026 sebagai solusi pemantauan kendaraan secara real-time.
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