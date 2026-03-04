Perbedaan Mercedes-Benz GLC200 Avantgarde Edition dengan Versi Reguler

jpnn.com - Mercedes-Benz GLC200 Avantgarde Edition hadir sebagai opsi baru di lini SUV premium asal Stuttgart tu.

Mobil menawarkan kombinasi harga lebih terjangkau dengan kelengkapan fitur yang tetap menggoda.

Di pasar Australia, GLC200 Avantgarde dijual seharga 89.490 dolar Australia atau sekitar Rp1,5 miliar saat peluncuran.

Menariknya, setelah periode promosi, harga normalnya justru berada di angka 85.400 dolar Australia (sekitar Rp1,4 miliar) plus biaya jalan.

Angka tersebut sekitar 4.800 dolar Australia lebih murah dibanding GLC200 Avantgarde reguler. Selisih yang cukup signifikan untuk SUV berlogo bintang tiga sudut.

Secara tampilan, perbedaannya memang tidak drastis, tetapi cukup memberi identitas.

Velg 19 inci pada model standar diganti dengan roda aerodinamis 18 inci two-tone hitam.

Detail pijakan samping berbahan aluminium juga dihapus, digantikan sill plastik berprofil datar tanpa cat. Sentuhan ini membuat tampilannya lebih simpel, dan tetap elegan.