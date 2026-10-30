Perbedaan Survei IPO dan Celios Terkait Kinerja Bahlil, Dedi Kasih Penjelasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah angkat bicara menyikapi hasil perbedaan penilaian pihaknya dengan lembaga Celios terkait kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dedi menyebutkan persepsi publik terhadap kinerja Bahlil masih berada dalam situasi yang baik berdasarkan hasil pengukuran IPO.

Dia mengatakan Bahlil tercatat memperoleh tingkat kepuasan tertinggi di antara para menteri yang membidangi sektor ekonomi.

"Perbedaan dengan Celios sangat mungkin karena metodologi yang digunakan juga berbeda," kata dia kepada awak media, Jumat (30/10).

Survei IPO mengungkap tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahlil mencapai 31,1 persen berdasarkan temuan 12-20 Oktober.

Angka tersebut terpaut cukup jauh dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memperoleh 4,5 persen dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri sebesar 2,0 persen.

Menurut Dedi, capaian tersebut juga ditopang oleh popularitas Bahlil yang relatif tinggi di tengah masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM mendapatkan perhatian serta apresiasi tersendiri dari publik