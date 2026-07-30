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Perbuatan Persija Itu Membesarkan Hati Shin Tae-yong

Perbuatan Persija Itu Membesarkan Hati Shin Tae-yong
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Bintang muda Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan seusai mencetak gol ke gawang Port FC di Piala Presiden 2026. Foto: persija

jpnn.com - SURABAYA - Peluang Persija Jakarta menembus semifinal Piala Presiden 2026 kecil.

Itu lantaran Macan Kemayoran hanya meraih hasil imbang 2-2 saat menghadapi si juara bertahan Port FC (Thailand), pada matchday 2 Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7).

Hasil yang membuat Persija baru mengoleksi satu poin, dan harus menang melawan PSMS Medan di match terakhir grup pada 1 Agustus serta menggantungkan nasib ke pertandingan lain (Persebaya vs Port FC).

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Pada pertarungan melawan Port FC, Persija menunjukkan semangat juang yang tak pernah padam.

Sempat tertinggal 0-2, Si Macan mengakhiri laga dengan skor 2-2.

Skor 1-2 di babak pertama. Setelah tertinggal dua gol lewat aksi Peeradol Chamrasamee (18') dan Issam Abdallah (40'), Persija berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-41 melalui Arlyansyah Abdulmanan.

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Pada menit ke-52, Persija berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol Stjepan Loncar.

Pelatih Persija Shin Tae-yong, mengungkapkan apresiasinya setelah tim asuhannya berjuang sepanjang 90 menit.

Peluang Persija masuk semifinal Piala Presiden 2026 kecil; harus menang di match terakhir dan menunggu hasil laga lain.

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