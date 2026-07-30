Perbuatan Persija Itu Membesarkan Hati Shin Tae-yong
jpnn.com - SURABAYA - Peluang Persija Jakarta menembus semifinal Piala Presiden 2026 kecil.
Itu lantaran Macan Kemayoran hanya meraih hasil imbang 2-2 saat menghadapi si juara bertahan Port FC (Thailand), pada matchday 2 Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7).
Hasil yang membuat Persija baru mengoleksi satu poin, dan harus menang melawan PSMS Medan di match terakhir grup pada 1 Agustus serta menggantungkan nasib ke pertandingan lain (Persebaya vs Port FC).
Pada pertarungan melawan Port FC, Persija menunjukkan semangat juang yang tak pernah padam.
Sempat tertinggal 0-2, Si Macan mengakhiri laga dengan skor 2-2.
Skor 1-2 di babak pertama. Setelah tertinggal dua gol lewat aksi Peeradol Chamrasamee (18') dan Issam Abdallah (40'), Persija berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-41 melalui Arlyansyah Abdulmanan.
Pada menit ke-52, Persija berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol Stjepan Loncar.
Pelatih Persija Shin Tae-yong, mengungkapkan apresiasinya setelah tim asuhannya berjuang sepanjang 90 menit.
Peluang Persija masuk semifinal Piala Presiden 2026 kecil; harus menang di match terakhir dan menunggu hasil laga lain.
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