Perburuan Pelatih Baru Timnas Indonesia Dimulai, PSSI Bergerak ke Eropa
jpnn.com - PSSI memulai proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia dengan mengirimkan sejumlah delegasi ke Eropa.
Langkah tersebut dilakukan setelah posisi pelatih kepala kosong sejak diberhentikannya Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober.
PSSI Bergerak ke Eropa
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyampaikan bahwa beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) berangkat lebih awal untuk menjalankan agenda awal pencarian.
Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, juga telah tiba di Eropa lebih dahulu.
"Beberapa anggota Exco sudah berangkat, dan kami akan bertemu di sana. Wawancara dijadwalkan dilakukan dalam pekan ini," ucap Sumardji.
Lima Kandidat, Identitas Masih Dirahasiakan
Sosok yang merupakan perwira polisi itu memastikan terdapat lima calon pelatih yang sedang dipertimbangkan.
Namun, Sumardji tidak mengungkapkan nama atau negara asal para kandidat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian PSSI ialah komitmen pelatih untuk membagikan ilmu kepada asisten lokal.
