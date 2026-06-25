Perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026, Ada 3 Pemain Mengejar Messi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini klasemen sementara perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026, ada tiga pemain mengejar Lionel Messi.

Penyerang Timnas Brasil Vinicius Junior naik ke posisi kedua klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026 setelah mencetak dua gol dalam laga terakhir Grup C, Kamis WIB.

Dua gol yang disarangkan ke gawang Skotlandia pada pertandingan pemungkas fase grup membuat koleksi gol Vinicius bertambah menjadi empat gol sepanjang turnamen.

Dengan empat gol dalam 293 menit bermain, Vinicius kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih penghargaan pencetak gol terbanyak turnamen.

Jumlah gol tersebut sama dengan koleksi penyerang Prancis Kylian Mbappe yang mencetak empat gol dalam 199 menit bermain, serta striker Norwegia Erling Haaland yang membukukan empat gol dalam 207 menit.

Namun, Vinicius memiliki keunggulan dalam aspek kontribusi keseluruhan berkat catatan satu umpan yang telah dibuatnya.

Ketiga pemain tersebut masih harus mengejar kapten Argentina Lionel Messi yang untuk sementara memimpin perburuan Sepatu Emas.