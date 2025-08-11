Percasi DKI Jakarta Jaring Bibit Pecatur Muda Lewat Kejurda 2025

jpnn.com - Percasi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Hardiyanto Kenneth terus berupaya menciptakan pecatur-pecatur muda potensial.

Langkah awal yang diambil politikus partai PDIP Perjuangan itu ialah menggelar Kejurda 2025 mulai Sabtu (9/8) hingga Minggu (10/8/2025) di Tamini Square, Jakarta Timur.

Kenneth mengungkapkan ingin menjaring bibit pecatur di ibu kota untuk menjadi wakil DKI Jakarta pada Kejurnas 2025 mendatang.

Baca Juga: Langkah Cepat Diambil Hardiyanto Kenneth setelah Terpilih Jadi Ketum Percasi DKI Jakarta

“Tujuan Kejurda ini ialah menyeleksi calon-calon wakil DKI Jakarta menuju Kejurnas di Sulawesi Barat. Kami sebagai juara bertahan ingin mempertahankan gelar.”

"Karena itu, kami melakukan seleksi agarcalon-calon yang terpilih benar-benar kuat. Secara nasional, kami juara bertahan dan tidak ingin turun kelas," ujar pria kelahiran 13 April 1981 itu.

Kejurda Percasi DKI Jakarta 2025 menarik perhatian dengan jumlah peserta mencapai 288 orang.

Baca Juga: Juara Catur Cepat Ramadan Cup 2025 Dikirim ke Eropa dan Masuk Prioritas Pelatnas Percasi

Nantinya akan dipilih 50 pecatur terbaik menjadi perwakilan Jakarta dalam event Kejurda 2025 mendatang.

“Kejurda ini untuk jenjang junior, open, senior, dan veteran putra-putri. Target kami mengirim 50 orang untuk mewakili Jakarta,” ujar suami dari Caroline Mulyadi itu.