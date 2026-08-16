Percepat Distribusi Kebutuhan Pokok Korban Gempa NTT, Pelni Siapkan Angkutan Kapal Gratis

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni bergerak cepat menyediakan fasilitas pengiriman bantuan logistik gratis melalui jaringan kapal penumpangnya untuk membantu untuk menyelamatkan korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah ini diambil guna mempercepat distribusi kebutuhan dasar melalui jaringan kapal.

"Fasilitas ini menjadi bentuk kepedulian Pelni untuk membantu mempercepat distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana," kata Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut sekaligus Ketua Tim Posko Bantuan Pelni Untuk NTT Hana Suhardi dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Melalui program itu, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pelayaran itu menerima barang bantuan dari berbagai wilayah Indonesia untuk diangkut menggunakan kapal penumpang Pelni sesuai dengan rute regulernya.

Bantuan yang dapat dikirim berupa kebutuhan utama masyarakat terdampak seperti makanan, air minum dalam kemasan, tenda, terpal, selimut, perlengkapan tidur, penerangan, obat-obatan dan perlengkapan medis, popok anak dan dewasa, pembalut, susu dan makanan bayi.

"Seluruh bantuan yang dikirim wajib merupakan barang kemanusiaan dan tidak diperuntukkan untuk tujuan komersial," tegasnya.

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Ia mengatakan fasilitas pengiriman gratis tersebut merupakan bentuk kontribusi Pelni dalam mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT.

"Kami membuka akses pengiriman bantuan secara gratis agar bantuan dapat disalurkan dengan lebih mudah. Kami siap memanfaatkan jaringan pelayaran Pelni untuk membantu mempercepat distribusi logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak,” tutur Hana.