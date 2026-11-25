jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Teguh Narutomo dalam kegiatan “Blue Book: Membangun Kesiapan Daerah dalam Mengakses Sumber Pembiayaan Infrastruktur” di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Jumat (20/11/2026).

Teguh menjelaskan pembangunan infrastruktur nasional menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar Rp2.706 triliun. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah sebagian besar masih diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat.

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Karena itu, KPBU dapat menjadi alternatif pembiayaan agar proyek strategis tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas anggaran rutin daerah.

“Kapasitas fiskal APBD harus tetap menjadi benteng bagi belanja wajib dan pelayanan dasar. KPBU hadir agar proyek strategis tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas anggaran rutin,” ujar Teguh.

Ia menjelaskan Kalimantan Barat memiliki peluang mengembangkan KPBU melalui sejumlah proyek prioritas dalam Blue Book. Proyek tersebut mencakup jalan lintas batas, pelabuhan, jembatan strategis, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pengelolaan persampahan, dan rumah sakit daerah.

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“Blue Book Kalimantan Barat sudah memuat proyek-proyek prioritas. Tugas kita sekarang adalah menerjemahkannya menjadi proyek yang layak dan menarik bagi badan usaha,” jelas Teguh.

Menurutnya, setiap proyek perlu melalui kurasi dan penyiapan matang, terutama dari aspek kelayakan teknis, finansial, kepastian hukum, serta kesiapan lahan.