Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabanjir, 8 Jembatan Bailey Dibangun di Aceh Timur

jpnn.com, BANDA ACEH - Sebanyak delapan jembatan bailey dibangun di Kabupaten Aceh Timur guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabanjir.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Sabtu, mengatakan pembangunan jembatan sementara itu untuk membuka kembali konektivitas wilayah pascabencana akhir November 2025.

"Bencana banjir membuat banyak jembatan putus. Pembangunan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas wilayah pascabanjir," katanya.

Bupati menyebutkan jembatan bailey pertama yang rampung ada di Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam. Jembatan tersebut sudah difungsikan melayani akses masyarakat.

"Dengan berfungsinya jembatan di Baroh Bugeng, konektivitas antardesa di Kecamatan Nurussalam mulai kembali normal. Ini tentu berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat," katanya.

Selain di Baroh Bugeng, Iskandar Usman menyebutkan jembatan bailey juga dibangun di Desa Seuneubok Rambong, Kecamatan Nurussalam. Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat, sehingga aktivitas warga kembali lancar.

Sedangkan enam jembatan lainnya juga segera dibangun. Saat ini, proses pembangunnya masih berada dalam tahap survei, khususnya terkait kondisi tanah di lokasi.

"Survei ini untuk memastikan jenis jembatan yang paling tepat dan aman digunakan di masing-masing titik. Apabila hasil survei menunjukkan lokasi tidak memungkinkan dibangun jembatan bailey, maka digunakan alternatif jembatan Aramco," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.