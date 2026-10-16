Percepat Pemulihan Layanan BBM di Bali, Pertamina Patra Niaga Siagakan Operasional 24 Jam

jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengintensifkan langkah pemulihan layanan BBM di Bali melalui penguatan pasokan, kesiapan armada dan personel operasional, serta penerapan pengaturan pengisian BBM.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM, sekaligus mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memastikan kesiapan pasokan berjalan seiring dengan dukungan operasional yang diperlukan. Pemantauan terus dilakukan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga menargetkan stok BBM di Terminal Manggis, Kabupaten Karangasem, dan Fuel Terminal Sanggaran, Kota Denpasar, mencapai 48 juta liter pada 17 Oktober 2026.

Jumlah tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan selama 14–15 hari ke depan.

Untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM di Bali, Pertamina Patra Niaga telah menyiagakan 108 mobil tangki yang didukung oleh 465 awak mobil tangki.

Kesiapan armada tersebut diperkuat dengan penambahan 16 mobil tangki untuk mengoptimalkan pengiriman BBM ke SPBU.

Selain itu, Polda Bali turut melakukan pengawalan mobil tangki guna memastikan perjalanan armada menuju SPBU berjalan lancar.