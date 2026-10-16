Percepat Penguatan Pasokan, Pertamina Sulawesi Pasok 5 Juta Liter Pertalite ke Manado
jpnn.com, MANADO - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memasok 5 juta liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Manado dan sekitarnya.
Pasokan jumbo ini akan disalurkan melalui Integrated Terminal (IT) Bitung guna mempercepat penguatan stok di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Kami terus mengupayakan percepatan penguatan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Manado dan sekitarnya," kata Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto di Manado, Jumat.
Dia mengatakan pasokan Pertalite sebanyak 5 juta liter akan disalurkan ke Integrated Terminal (IT) Bitung untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM ke SPBU.
Pasokan tersebut diangkut menggunakan kapal tanker MT Maritim Khatulistiwa yang saat ini dalam perjalanan menuju Bitung.
Perjalanan kapal dipengaruhi kondisi cuaca dan arus laut di Selat Makassar, sehingga waktu kedatangan terus dipantau dan dapat menyesuaikan kondisi pelayaran.
Pertamina melakukan pemantauan secara berkala untuk mendukung kelancaran penerimaan pasokan hingga proses penyaluran selanjutnya.
Seiring dengan proses kedatangan pasokan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memonitor kondisi stok dan aktivitas pengisian di SPBU.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memasok 5 juta liter BBM jenis Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Manado dan sekitarnya.
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