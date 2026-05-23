Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur Papua Prioritaskan Pembangunan Jalur Barat

jpnn.com - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menekankan pentingnya pembangunan jalur barat serta peningkatan fasilitas di Bandara Stevamus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pembangunan infrastruktur ini diprioritaskan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Fakhiri, jalur barat memiliki peran yang sangat strategis karena menghubungkan wilayah utara dan menjadi akses transportasi utama masyarakat saat cuaca laut memburuk.

Dia menjelaskan pada periode Oktober hingga Februari, tinggi gelombang di perairan sekitar Yapen dapat mencapai 4 hingga 5 meter, sehingga menyulitkan aktivitas transportasi laut menuju Serui.

“Khususnya, apabila ada yang sakit,” ujar Fakhiri dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (23/5).

Fakhiri memaparkan pemerintah saat ini tengah berfokus membangun perekonomian masyarakat yang berbasis pada sektor pertanian dan kampung nelayan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan intervensi dengan memperbaiki sejumlah jembatan di sepanjang jalur tersebut.

Salah satunya, mengganti beberapa jembatan kayu yang dinilai sudah tidak layak pakai.