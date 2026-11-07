Percepat SIRUP DESA, Kemendes PDT Tetapkan 50 Lokasi Perintis, Workshop di 3 Kabupaten

jpnn.com - Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Dr. Abu Rosid Istomi mendorong percepatan implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Desa (SIRUP Desa) melalui rangkaian workshop di tiga kabupaten.

Tim UKPBJ Kemendes PDT melaksanakan kegiatan dengan cakupan 50 desa pilot atau perintis yang dibuka Abu Rosid. Saat itu, dia memberikan arahan tentang percepatan pemanfaatan dan keberlanjutan inovasi.

Abu menjelaskan kegiatan itu merupakan Amanah Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), di mana secara tersurat mengatur pengadaan barang/jasa di desa.

SIRUP DESA merupakan inovasi dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat standardisasi, keterlacakan, dan keterpaduan informasi rencana pengadaan barang/jasa desa.

"Pengembangannya tidak hanya menyasar aplikasi, tetapi juga pembenahan proses bisnis, kualitas data, pembagian peran, dan kapasitas aparatur desa," kata Abu Rosid dalam siaran pers, Sabtu (7/11/2026).

Dia menjelaskan selama ini publikasi anggaran desa telah dilaksanakan. Namun, publikasinya masih bersifat parsial di masing-masing platform media yang desa buat. Ada yang menggunakan banner/baliho yang dipasang di balai desa, ada juga media facebook dan website. Tidak seragam dan tidak tersentral.

"Maka filosofi SIRUP Desa Adalah menyeragamkan model publikasi dalam tersentral satu data nasional dan dapat dilihat secara luas oleh Masyarakat Indonesia," tuturnya.

Dengan demikian, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa akan lebih baik lagi, sehingga akan mengurangi resiko fraud (penyimpangan/kecurangan) oleh pelaksana anggaran di desa.