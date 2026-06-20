Percepat Transformasi Digital, Siemens Gandeng Accenture, PLN Enjiniring & Telkomsel

jpnn.com, JAKARTA - PT Siemens Indonesia memperkuat komitmennya untuk mendukung transformasi digital dan transisi energi nasional melalui peluncuran Siemens Tech Summit 2026 (STS26).

Ajang yang mempertemukan sekitar 1.000 pelaku industri, mitra teknologi, akademisi, hingga pemangku kepentingan tersebut menjadi wadah mendorong percepatan digitalisasi industri sekaligus mendukung target net-zero Indonesia.

Presiden Direktur dan CEO PT Siemens Indonesia Surya Fitri mengatakan STS26 bukan sekadar ajang memamerkan teknologi, tetapi menjadi ruang untuk menghadirkan implementasi nyata di berbagai sektor industri.

“Dengan menggabungkan portofolio digital, kami dengan kemitraan lokal yang kuat, kami turut menciptakan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan kompetitif,” ujar Surya.

Dalam forum tersebut, Siemens juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) strategis dengan PT Accenture Indonesia, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring), dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Kolaborasi itu difokuskan untuk mempercepat digitalisasi industri nasional melalui pengembangan teknologi, penguatan ekosistem ketenagalistrikan, hingga pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan analitik data.

Bersama Accenture Indonesia, Siemens akan mengembangkan solusi transformasi digital end-to-end dengan mengintegrasikan teknologi operasional (Operational Technology/OT), teknologi informasi (Information Technology/IT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta platform digital terintegrasi.

Sementara dengan PLN Enjiniring, Siemens akan memperkuat ekosistem engineering ketenagalistrikan melalui kerja sama pengembangan layanan engineering, pertukaran pengetahuan, kolaborasi teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.