Percepatan Integrasi Tol Jabodetabek Butuh Dukungan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Rencana integrasi tarif tol di Jabodetabek memiliki modal dukungan publik untuk segera ditindaklanjuti. Survei online Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan 74,1% responden mendukung integrasi tarif tol.

Temuan tersebut memperlihatkan penerimaan yang cukup kuat di kalangan responden survei dari kelompok logistik, dan komuter rutin akses tol. Tantangannya kini adalah merumuskan skema integrasi yang membuat perjalanan lebih lancar, biaya lebih terjangkau, serta akses kawasan industri dan pelabuhan makin efisien.

Hal itu mengemuka dalam FGD “Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” yang diselenggarakan FKBI di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pembahasan mempertemukan perspektif regulator, pengamat infrastruktur, pelaku logistik, dan pengguna jalan untuk memastikan keterhubungan antarruas memberikan manfaat nyata bagi mobilitas dan distribusi barang.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Sony Sulaksono Wibowo menyampaikan pemerintah tengah mematangkan landasan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan integrasi tol.

Proses harmonisasi rancangan peraturan menteri ditargetkan selesai dalam waktu dekat, untuk selanjutnya ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum sebagai dasar implementasi integrasi.

“Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung,” ujar Sony.

Dalam konteks koridor logistik, rencana integrasi Tol Cibitung–Cilincing, Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) menjadi contoh penting. Penyelarasan skema tarif pada koridor tersebut diharapkan dapat memperlancar akses angkutan barang antara kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Priok.