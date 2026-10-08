Perceraian di Kalbar Mencapai 12.000 per Tahun, Faktor Ekonomi Mendominasi

jpnn.com - Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak mencatat perkara perceraian di Kalimantan Barat (Kalbar) terbilang sangat tinggi, mencapai 9.500 hingga 12.000 perkara setiap tahun dengan persoalan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan.

"Perceraian mencapai 12.000. Memang angkanya cukup tinggi," kata Ketua PTA Pontianak Candra Boy Seroza di Pontianak, Kamis (8/10/2026).

Angka tersebut menjadi perhatian karena jumlah perkara perceraian tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang tercatat di Kalimantan Barat setiap tahunnya.

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Berdasarkan data Sistem Informasi Perkara (Simora), jumlah perkara perceraian di Kalbar berada pada kisaran 9.500 hingga 12.000 perkara per tahun, sedangkan jumlah pernikahan berkisar 22.000 hingga 24.000 per tahun.

Candra mengatakan persoalan ekonomi menjadi faktor paling dominan dalam perkara perceraian yang ditangani pengadilan agama di Kalbar dengan kontribusi sekitar 40 persen.

"Faktor-faktor penyebab perceraian itu sangat variatif, tapi yang terbanyak adalah masalah ekonomi. Sekitar 40 persen persoalan ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan perceraian," ujarnya.

Selain persoalan ekonomi, perkara perceraian juga dipicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), campur tangan pihak ketiga, pasangan meninggalkan rumah tangga selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan tanggung jawab, serta perselingkuhan.

Perkembangan teknologi juga dinilai turut memunculkan persoalan dalam rumah tangga karena dapat memengaruhi pola interaksi pasangan dan menjadi salah satu faktor yang muncul dalam perkara perceraian.