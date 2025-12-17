menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Tak Mengganggu Proses Hukum di KPK

Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Tak Mengganggu Proses Hukum di KPK

Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Tak Mengganggu Proses Hukum di KPK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ridwan Kamil bersama Atalia Praratya di Kota Bandung, Jawa Barat. Foto: Rubby Jovan/Antara

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sidang gugatan perceraian mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan anggota DPR RI Atalia Praratya tidak akan mengganggu proses hukum kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga itu.

"Tentunya ini dua hal yang berbeda, sehingga tidak mengganggu proses terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, yang salah satu saksinya adalah saudara RK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ketika ditanya proses perceraian tersebut dan dampaknya terhadap penelusuran aset dugaan korupsi bank daerah di Jabar, Budi kembali menekankan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi kesulitan bagi KPK.

Baca Juga:

"Tentu itu tidak menjadi kesulitan bagi KPK karena basisnya adalah follow the money (penelusuran aliran uang, red.). Kami akan telusuri dan lacak aset-aset yang mengalir dari substansi perkaranya," tutur Budi.

Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.

Ridwan Kamil dikabarkan telah digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Baca Juga:

Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi menjelaskan, Atalia Praratya mendaftarkan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya belum lama ini.

KPK menyatakan perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tak mengganggu proses hukum dugaan korupsi yang sedang ditangani lembaga itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI