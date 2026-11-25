Percikan Api Mobil Membakar SPBU di Kramat Jati Jaktim
jpnn.com, JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Raya Bogor, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, terbakar.
Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Suhudi mengatakan kebakaran berawal dari percikan api mobil saat sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM).
"Kronologi yang terjadi adalah ada sebuah unit mobil sedang melakukan pengisian BBM dan tiba-tiba ada percikan dari unit mobil tersebut," katanya, Rabu.
Percikan api tersebut menyambar mobil bagian tengah dan salah satu titik pengisian atau dispenser pompa bensin di dekatnya hingga ludes terbakar.
"Langsung membakar unit yang sedang diisi BBM dan satu titik pengisian pompa bensin yang di dekat situ," ujar Suhudi.
Dia menyebutkan pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut dari warga pada pukul 07.49 WIB.
"Unit dari pos terdekat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pukul 07.54 WIB dan langsung melaksanakan operasi pemadaman dengan cepat untuk menyelesaikan pemadaman di pom bensin. Alhamdulillah, sudah padam," jelas Suhudi.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan untuk mencegah api merambat ke bagian lain area SPBU.
Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kramat Jati, Jakarta Timur, terbakar berawal dari percikan api mobil.
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